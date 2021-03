Pomeriggio Cinque, Barbara d'Urso: "Le stai spezzando il cuore", cala il gelo in studio

16 marzo 2021 a

Un appello toccante di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque ha spiazzato tutti. Nel corso della diretta del programma di Canale 5, la conduttrice è tornata a parlare dei due ragazzi emiliani scomparsi nel nulla, Alessandro Venturelli e Stefano Barilli. Le famiglie dei due ventenni temono che i figli siano finiti nelle mani di una psicosetta. Ospiti della puntata di oggi i genitori di Alessandro, Roberto e Roberta.

Papà Roberto ha descritto gli ultimi momenti col figlio Alessandro: “Era il 5 dicembre. L'ho visto scendere velocemente le scale di casa e poi mi sono accorto che aveva lanciato il suo zaino giù dalla finestra. Sono riuscito a bloccarlo e l'ho convinto a fare un giro in macchina per parlare un po'. Ma quando stavamo per partire, ho visto la nostra cagnolina in mezzo alla strada. Sono sceso per rimetterla nel giardino e quando sono tornato Ale non c'era più”.

Anche la mamma Roberta ha raccontato l’ultima volta che ha visto il figlio: “Il giorno prima di sparire, mio figlio mi ha abbracciato forte. Ora ho capito che mi stava salutando. Temiamo siano nelle mani di una setta perché lui e Stefano (il ragazzo di Piacenza sparito anche lui nel nulla) sono stati fotografati in stazione a Milano vestiti uguali, come se avessero una divisa. Qualche giorno prima di sparire, Alessandro mi disse che aveva paura di essere manipolato. Ma non c'è stato tempo per capire di più”. A questo punto è arrivato l’appello commosso della D’Urso che, rivolgendosi direttamente al ragazzo scomparso, ha detto: “Alessandro ti parlo da mamma. Se non vuoi far sapere niente a noi, almeno a tua madre e a tuo padre. Ma soprattutto a tua madre con la quale hai quel rapporto simbiotico. Le stai spaccando il cuore”.

