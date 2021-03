Verissimo, chi riporta in studio Silvia Toffanin: "Mancava in Italia da anni"

17 marzo 2021 a

a

a

Elisabetta Canalis sarà una delle principali ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata che andrà in onda sabato 20 marzo e che tra l’altro verrà anticipata di venti minuti, alle 15.40, dato che non c’è più l’appuntamento con Amici 20, prossimo a entrare nel Serale. La Canalis e la Toffanin sono ottime amiche di lunga data: c’è grande curiosità di vedere la showgirl sarda “in presenza” a Verissimo, mancando dall’Italia da un po’ di tempo.

"Non sei mai pronta". Pianto inarrestabile, il lutto che fa crollare Ilary Blasi: uno strazio in tv

L’ultima intervista a Verissimo risaliva allo scorso 26 dicembre, in collegamento dalla California: allora Elisabetta aveva deciso di non tornare in Italia per Natale a causa della pandemia, mentre stavolta si trova nel Belpaese da qualche settimana per motivi di lavoro. La showgirl racconterà alla Toffanin come sta procedendo la sua vita americana e come sta affrontando la pandemia in generale.

"Quelle telefonate notturne...". Sabrina Ferilli, ciò che non aveva mai rivelato su Maria De Filippi: riuscite a crederci?

Tra l’altro la Canalis è stata vaccinata recentemente, come ha fatto sapere tramite un video dell’iniezione pubblicato in una storia di Instagram. “Finalmente questo giorno è arrivato - aveva scritto - non solo il vaccino, ma anche il richiamo è stato fatto. Sono grata a questo Paese per avermi dato la possibilità di vaccinarmi. Finalmente la prossima settimana potrò riabbracciare mia madre che preferirei potesse essere qui al mio posto in questo momento”.

CLICCA QUI PER LE ANTICIPAZIONI DI VERISSIMO

Si può morire di complotto? "Alla mia età non sarei arrivato": Alex Schwazer, la frase agghiacciante dalla Toffanin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.