Pomeriggio 5, Barbara d'Urso umilia l'ospite criticone: "Ma quanto sei antipatico", e lui si ammutolisce imbarazzato

A Pomeriggio 5 è andato in onda un curioso siparietto tra Barbara d’Urso e uno dei suoi ospiti. Si tratta di Franco Oppini, che si è lasciato scappare una battuta un po’ pesante su Vera Gemma. Quest’ultima è impegnata all’Isola dei Famosi in qualità di naufraga e pare che abbia lasciato nella sua casa a Roma il fidanzato di soli 22 anni. “Forse lui non aveva casa… no?”, ha dichiarato maliziosamente Oppini, lasciando di stucco la d’Urso che gli ha subito risposto a tono: “Ma quanto sei antipatico… ma quanto sei antipatico”, ha ripetuto la padrona di casa.

Oppini però le ha fatto notare che è il suo mestiere fare battute anche un po’ provocatorie, come in questo caso. Ma la discussione non è finita qui, perché la d’Urso ha voluto avere l’ultima parola, facendo presente a Franco che non è più un ragazzino e che dovrebbe fare meno lo spiritoso, visto che con sua moglie Adina Alberti ci sono diversi anni di differenza. “Tu quanti anni hai? Ne hai tantissimi… Adina ne ha molti meno. Quindi cosa hai da dire nei loro confronti? Sei d’accordo vero?”.

E Oppini a questo punto ha risposto affermativamente: “Certo che sono d’accordo. Meglio che stia zitto…”. La d’Urso ha riso di gusto, dopodiché ha dato la parola a Biagio D’Anelli che ha svelato un piccolo retroscena su Vera Gemma: “La gente non sa che durante il lockdown il ragazzo le ha dedicato delle canzoni su Instagram conquistandola. Lei è veramente innamorata”.

