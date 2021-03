Isola dei Famosi, la 'dittatura' di Elisa Isoardi: "La migliore di tutti". Roba mai vista, la scelta di tre naufraghi

18 marzo 2021 a

Elisa Isoardi è ufficialmente la leader dei Rafinados sull’Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi su Canbale 5. L’ha eletta a gran voce l’intero gruppo. Uno dei suoi fan più affezionati è il Visconte Ferdinando Guglielmotti che, infatti, le ha confessato: “Tu sei la migliore di tutti noi". Per ora un semplice complimento, ma chi segue la trasmissione da casa è pronto a scommettere che si tratti solo di un antipasto, cui presto farà seguito un corteggiamento galante.

Intanto anche altri due naufraghi riconoscono in lei una guida: si tratta del modello Akash Kumar e della showgirl e ballerina Angela Melillo, che si trovano su Playa Rafinada insieme alla Isoardi. “Per me Elisa è una compagna su cui contare, un supporto importante", ha confessato la Melillo. E in effetti, grazie alle indicazioni e anche a una certa esperienza della ex di Salvini, per i naufraghi al momento non sembrerebbe ci siano grossi problemi sulla spiaggia.

Ovviamente, l’obiettivo principale per tutti i concorrenti del reality di Canale 5 è sempre quello di trovare cibo e darsi da fare per poter sopravvivere senza patire troppo la fame. Nell’ultimo daytime andato in onda, grazie ad Angela la squadra dei Rafinados riesce a trovare dei frutti, ma nessuno è certo del fatto che si possano mangiare. Tutti allora hanno chiesto aiuto al Visconte, pregandolo di fare da cavia.

