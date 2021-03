Striscia la Notizia, scandalo dell'Agenzia delle Entrate: "Guardate bene questo assegno di rimborso", senza vergogna

18 marzo 2021 a

Striscia la Notizia torna a parlare dell'Agenzia delle Entrate. Questa volta Riccardo Trombetta ha raccontato una storia di una lettera che l'Agenzia ha inviato ad un contribuente un assegno di rimborso da un centesimo. Un assegno che è a copertura di una sentenza di una causa civile vinta dal signore che ha scritto a Striscia.

Una copertura di 443 euro che però ancora non gli sono stati dati e gli saranno versati soltanto nel 2022, ma bisognerà iscrivere il pignoramento e fare la causa relativa. "Io ovviamente l'assegno non lo incasserò", spiega il protagonista di questa paradossale storia. "Lo incornicerò questo assegno da un centesimo e lo farò vedere agli amici, per farci qualche risata". Francesca Manzini, tornati in studio dopo il servizio, ha commentato la vicenda con una battuta: "Vabbè che siamo a metà marzo, ma non sarà mica un pesce d'aprile?".

Non è la prima volta che il programma di Antonio Ricci raccoglie testimonianze contro cartelle fiscali ingiuste : ha fatto recentemente il giro del web il servizio sempre di Riccardo Trombetta che ha raccolto la testimonianza di un telespettatore contro l’Agenzia delle Entrate. Il caso riguarda un contenzioso lungo sul pagamento di tasse su risarcimenti mai pervenuti. Quattro anni fa, invece, i toni del confronto si erano piuttosto accesi e l’allora direttrice Orlandi aveva anche sporto querela accusando il programma tv di istigare alla violenza contro gli ispettori fiscali a seguito di alcuni accertamenti su case e terreni giudicati aleatori.

