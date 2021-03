Isola dei Famosi, la vergogna contro Iva Zanicchi per i suoi 81 anni. Cosa esce dalla bocca di Akash, il punto più basso: gelo su Canale 5

19 marzo 2021 a

a

a

Nel bene e soprattutto nel male, a questa Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi su Canale 5, continua a tenere banco Akash Kumar, al centro di numerosi voci relative al suo passato e anche protagonista di un battibecco di Tommaso Zorzi. Ma nella seconda puntata di questa edizione del reality, andata in onda ieri sera, giovedì 18 marzo, è successo anche di altro. Kumar, infatti, ha speso delle brutte parole nei confronti di Iva Zanicchi, una delle opinioniste dell'Isola dei Famosi.

"Ogni volta un nome diverso". Chi è davvero Akash Kumar? Brutti sospetti sul naufrago

Nel corso della puntata era arrivato il momento delle nomination. Ed ecco che Kumar, dopo aver nuovamente nominato Drusilia Gucci, si spende in una piccola polemica con gli opinionisti che animano lo studio in cui la Blasi è la regina. Il tutto nasce proprio per una delle polemiche di cui vi davamo conto in premessa: pare che Akash, in differenti programmi televisivi, abbia usato nomi differenti. Un caso sul quale Tommaso Zorzi gli chiede delle spiegazioni.

"Apparso nell'inquadratura dietro a Zorzi". Impensabile a Mediaset, ecco chi è tornato (in gran segreto): l'immagine non lascia dubbi

Ma Kumar non gradisce e taglia corto spiegando di avere già dato delle spiegazioni al tempo in cui partecipò a Ballando con le Stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Ed ecco che a quel punto interviene la Zanicchi, che candidamente e col sorriso sulle labbra afferma: "Io non lo conoscevo manco Akash". Ed ecco che Kumar, una calamita di guai, peggiora subito la sua situazione. Infastidito, risponde in modo sgarbato: "Siamo di due epoche diverse. Io ho 29 anni...". Già, parole con cui ha fatto inutile e sgradita ironia sugli 81 anni, portati divinamente, da Iva Zanicchi. Una battuta che ovviamente non è passata inosservata, soprattutto sui social, dove in molti hanno stigmatizzato il comportamento di Akash. In attesa della prossima polemica che scatenerà...

"Come e dove la tocca". Una foto pazzesca all'Isola, ormone alle stelle: Daniela Martani e Gascoigne beccati così. Lo fanno davvero?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.