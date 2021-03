Isola dei famosi, rovinosa rissa: Tommaso Zorzi massacrato da Akash. "Abbassa le ali, me ne vado": subito addio al reality?

19 marzo 2021 a

Di nuovo scontro tra Tommaso Zorzi e il modello Akash Kumar. L'opinionista e il naufrago de L'Isola dei Famosi avevano avuto un battibecco già durante la prima puntata del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, quando Zorzi aveva chiesto al concorrente la motivazione della sua nomination. Questa volta, invece, a scatenare la discussione è stata una domanda di Zorzi sul nome del modello. L'opinionista, in particolare, si è divertito a stuzzicare Akash a proposito dei suoi numerosi nomi. Su di lui infatti aleggia un mistero: il ballerino avrebbe usato un nome diverso in ogni apparizione televisiva, da Ciao Darwin a Temptation Island.

Akash, però, quando si è parlato dell'argomento si è subito innervosito: "Se vogliamo fare ancora sta polemica io vi lascio a parlare da soli", ha detto il modello. La conduttrice Ilary Blasi, allora, ha provato a smorzare i toni, dicendo che non ci fosse nessuna polemica. "C'è già stata sta roba in un altro reality, un altro talent anzi, non lo chiamo reality perché lo trovo un po' trash", ha continuato Kumar riferendosi a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci su Rai 1.

Il modello, comunque, alla domanda di Zorzi si è innervosito così tanto che ha chiesto ai suoi compagni di mandarlo in nomination. Per dire, infine, di voler abbandonare direttamente il gioco. Ancora una volta la Blasi ha cercato di farlo ragionare. Ma nulla da fare, Akash se l'è presa con l'opinionista che l'aveva stuzzicato: "Il trash non mi appartiene e il caro Zorzi deve calare le ali, io sono un bravo ragazzo. Io voglio vincere, sono il leader faccio tutto io, ma si è parlato solo degli altri, io ho una mia carriera fuori. Io con i miei compagni non mi trovo, voglio andare dall'altra parte".

