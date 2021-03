I soliti ignoti, il concorrente lascia Amadeus senza parole: "Non ci credo"

19 marzo 2021 a

"Non ci credo": Amadeus è rimasto stupito dal risultato incredibile di un concorrente nell'ultima puntata de I soliti ignoti andata in onda su Rai 1. Il concorrente-detecive della serata era Giorgio Lupano, ex volto della fiction Il Paradiso delle Signore, che si è messo in gioco con l'obiettivo di devolvere il montepremi all'Istituto Spallanzani di Roma, in prima linea nella lotta al Covid. A tal proposito, il conduttore ha aperto la puntata del quiz con un pensiero per le oltre 103mila vittime del coronavirus dall'inizio della pandemia nella prima Giornata nazionale della memoria.

Dopo il momento di ricordo e raccoglimento, si è iniziato a giocare. Erano diversi giorni che nessuno dei concorrenti vip della trasmissione riusciva a vincere la cifra in palio, ma con Lupano c'è stata la svolta. L'attore piemontese è riuscito a indovinare una alla volta le identità di tutti gli otto ignoti ed è arrivato alla fase finale del parente misterioso con la cifra record di 250mila euro.

"Non ci credo, hai fatto filotto. Bravissimo": ha detto Amadeus, sotto choc per l'importante vincita di Lupano. L'attore, infatti, ha dovuto dimezzare la cifra per via del grado di parentela e del dubbione, ma alla fine è riuscito comunque a indovinare l'ignoto esatto. E la donazione per lo Spallanzani di Roma è di ben 62.500 euro. "Bravissimo, grande donazione nel giorno della memoria", scrive qualcuno su Twitter. Qualcun altro commenta: "Bravo Lupano, un vero signore".

