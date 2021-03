Domenica In, terrore da AstraZeneca? Mara Venier a gamba tesa, chi porta in studio: basta balle sul vaccino

19 marzo 2021 a

Mara Venier sta scaldando i motori per una nuova puntata di Domenica In, che potrà contare su un parterre ricco di ospiti provenienti niente di meno che dal palco del teatro Ariston. La conduttrice di Rai 1 sta giustamente ancora cavalcando la popolarità degli artisti che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2021, anche perché immediatamente dopo la fine della kermesse canora non è riuscita a riservare lo spazio adeguato a tutti i 26 cantanti in gara.

E allora a scaglioni li sta invitando nuovamente per approfondire il discorso sulla loro persona e ovviamente sulla loro musica. Stando alle anticipazioni provenienti dal sempre bene informato TvBlog, la Venier ospiterà i Coma_Cose, Ghemon, Bugo e anche Madame, che è appena uscita con il suo primo disco. Tra l’altro la ragazza di soli 19 anni sta spopolando sulle piattaforme di streaming e non solo, con milioni di ascolti: dopo la partecipazione a Sanremo la sua strada nel mondo della musica sembra essere tracciata.

Ma ovviamente come tutte le domeniche all’interno del programma della Venier non mancherà lo spazio dedicato al Covid e agli ultimi sviluppi che ci sono stati sul vaccino di AstraZeneca, prima sospeso per motivi politici sull’onda dell’emotività e poi ripreso (ma non in tutti i Paesi) dopo che l’Ema ha comunicato che i benefici superano i rischi. La Venier ospiterà il professor Francesco Le Foche, la giornalista Giovanna Botteri, il collega Alberto Matano e il regista Ferzan Ozpetek.

