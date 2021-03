Detto fatto, Bianca Guaccero scoppia a piangere in diretta: "Non ho detto niente prima, ma...". Il suo dramma

19 marzo 2021 a

a

a

Oggi, 19 marzo, Detto Fatto è stato interamente dedicata alla festa del papà. Ed anche la SuperClassifica di Jonathan Kashanian è stata dedicata ai papà vip. E proprio per il messaggio inaspettato e toccante ricevuto dal papà Ettore, Bianca Guaccero non è riuscita a trattenere le lacrime ed ha svelato un retroscena inedito sul padre che ha rischiato di perdere: “Mio papà non è stato tanto bene l’anno scorso ed ho avuto paura di non rivederlo più”.

"Arisa, mi hai fatto piangere". La confessione intima della Guaccero: davanti alla tv, il momento che le ha fatto venire i brividi

La conduttrice piangendo ha aggiunto: “E sono felice oggi che possiamo continuare ad abbracciarci. Spesso il rapporto con i genitori si dà per scontato ma il periodo particolare ci ha insegnato qualcosa in più. Prima rinviavo sempre, invece, adesso appena ne ho voglia li chiamo e ribadisco che li amo”, ha rivelato commossa.

Bianca Guaccero "dimenticata" dalla regia: mandano in onda questa roba qua, cala il gelo su Rai2

La conduttrice di Detto Fatto, che si è scusata per non essere riuscita a trattenere le lacrime, ha anche aggiunto che l’attuale periodo rende più difficile gli spostamenti e dunque passare più tempo con i propri cari lontani. Di recente Bianca Guaccero ha lasciato lo studio di Detto Fatto dopo una battuta di Jonathan Kashanian, oggi in occasione della festa del papà la conduttrice, dopo essersi commossa per i problemi di salute fortunatamente risolti del papà Ettore, ha concluso: “Non ho detto niente prima perché penso che in televisione si ha lo scopo di portare leggerezza e buon umore parlando di argomenti allegri”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.