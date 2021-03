Striscia la notizia, Enrico Letta intercettato: "Se devo prendere schiaffoni...". Il suo vice Provenzano di sasso: finge una telefonata?

19 marzo 2021 a

a

a



Più imbarazzato Enrico Letta per il messaggino ricevuto da Silvio Berlusconi ("A volte i minorenni sono più maturi dei maggiorenni...") o l'ex ministro Giuseppe Provenzano per l'incontro con il neo-segretario del Pd? Ardua sfida. A Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, il mitico Dario Ballantini continua a picchiare duro sull'ex premier, oggi alla guida del Nazareno.

"Ho due ore libere, può...". Striscia intercetta Draghi e il suo autista: Zingaretti umiliato due volte | Video

Si parte con la "sorbonne" Laura Ravetto. "Hai visto che ho nominato 8 donne e 8 uomini? - chiede il finto Letta alla leghista -. Oddio, le donne sono un po' di più, perché io sono una primadonna... Tutta gente che mi starà dietro eh, per nascondersi". La Ravetto ride, invece mastica amaro Piero De Luca, figlio del governatore della Campania Vincenzo e nome rampante del partito. "Sto raccogliendo l'eredità del Pd, ma sai cosa? Mi mancano paletta, secchiello e bustina, ma chi me l'ha fatto fare?".



Il finto Letta imbarazza Provenzano: guarda il video integrale di Striscia



Momento-clou del servizio, quando Letta-Ballantini tallona per le vie del centro di Roma Giuseppe Provenzano. L'ex ministro per il Sud è stato appena nominato vicesegretario da Letta, insieme a Irene Tinagli, e il suo imbarazzo è palpabile. "Ue, come stai?", gli chiede il finto Letta. Provenzano accelera il passo, sperando di seminarlo invano. "Sai cosa stavo pensando? In vista di un'eventuale elezione, se dovessimo prendere schiaffoni non era meglio se assumevo anziché l'allenatore di pallavolo un bel pugile? Ma di quelli grossi!". E Provenzano, con grande non chalance, si attacca al telefono fingendo (il sospetto è d'obbligo, visto la velocità del gesto) una chiamata che lo potesse salvare da qualsiasi commento. Come dire, a sinistra stanno messi benissimo se non riescono nemmeno a ridere.

"Vai a prendere Renzi all'aeroporto da Dubai, ma...". Striscia intercetta "Draghi" con l'autista: Matteo umiliato | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.