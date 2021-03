Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e il gelo del fratello: ancora nessun incontro, "sono deluso"

20 marzo 2021 a

a

a

Il fratello di Stefania Orlando, mentre lei era nella casa del GF Vip, lo è solo da parte di madre e ha raccontato di aver vissuto un’infanzia difficile, isolato dagli altri membri della famiglia. Terminato il reality di Alfonso Signorini, Stefania Orlando, è stata ospite a Live-Non è la D’Urso, dove ha messo al corrente la conduttrice di aver parlato con suo fratello per un chiarimento, e si è detta disposta a ricostruire un rapporto, ma al di fuori delle telecamere. Ad oggi, il fratello ha scritto al settimanale DiPiù, per criticare la sorella, che stando a ciò che racconta l’uomo, non ha mantenuto fede alla sua promessa. “Sono deluso dal tuo comportamento…Ho la sensazione che a te importi ben poco di me”, ha scritto convinto che il disinteresse della Orlano si sia accentuato ora che è fuori dal GF Vip.

"Nemmeno ti guarda". Roba violenta, Dayane Mello brutalizza Stefania Orlando: crisi di panico e lacrime

Nella lunga lettera pubblicata sul settimanale DiPiù, il fratello si domanda come mai la sorella non abbia voluto avere un faccia a faccia con lui, durante una delle ultime puntate di Live-Non è la D’Urso. Racconta che era già tutto organizzato, che aveva anche i biglietti aerei, ma che all’ultimo Stefania Orlando ha deciso che avrebbe voluto risolvere la faccenda privatamente. Gianni ha visto questo gesto come l’ennesimo allontanamento da parte della showgirl, che nonostante abbia speso belle parole nei suoi confronti, non le ha dimostrate con i fatti, dato che un confronto non c’è ancora stato. “Non hai mai farro un passo verso di me”, afferma.

"Perché è gay?". Clamoroso fuoriprogramma in finale al GfVip: la Orlando contro Signorini, lui la gela

Conclude dicendo di essersi sentito preso in giro. Il fratello della showgirl, ammette che se ci sono problemi nel loro rapporto la colpa sta da entrambe le parti, ma si dice pronto a risolvere tutto, e avvertendo la sorella afferma: “È arrivata l’ora di affrontare i problemi”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.