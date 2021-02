Grande Fratello Vip, Dayane Mello brutalizza Stefania Orlando: "Nemmeno ti guarda, sei stata tu". Roba violenta: crisi di panico e lacrime

Francesco Fredella 16 febbraio 2021 a

L'uscita di Maria Teresa Ruta dal Grande Fratello Vip fa scoppiare scintille nella casa. E succede l'imprevedibile: tutti contro tutti. Agli sgoccioli, ormai, la casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è una polveriera. Le strategia vengono a galla. E si assiste ad una lite senza precedenti tra Dayane Mello e Stefania Orlando (in nomination). Le due donne si scontrano sull’uscita di Maria Teresa. Dayane accusa Stefania Orlando di aver provocato l'eliminazione della Ruta. “Lei è uscita per te”, tuona Dayane. Ma la Orlando replica e si difende così: “Chi vede le strategie è perché le fa, parli delle Nomination degli altri ma non delle tue”.

A prendere le difese di Stefania Orlando (furiosa) ci pensa Tommaso Zorzi. “Non vedo perché se Stefania si avvicina a Samantha (De Grenet, ndr) è strategia, e se Giulia si avvicina a te non lo è”, dice l'influencer. Stefania ha una crisi di pianto. Crolla. Dayane rincara la dose. "Sei stata tu la chiave dell'eliminazione di Maria Teresa, non ha voluto neanche guardarti in faccia. Non so i suoi motivi ma se non ti ha voluto neanche salutare c'è un perché".

Ma Dayane la spara grossa quando dice: "So che dietro Tommaso c'è Stefania, quindi c'è un'influenza molto grande. È quello che penso. Tommaso è diventato cattivo per Stefania. Perché lei è cattiva. È tutta colpa di Stefania. Lei ha cinquantaquattro anni e pensa di aver finito la carriera e che questa sia l'unica opportunità della vita. Non la sopporto. La mia vittoria sarà quando tornerà a casa. Lì avrò vinto il Grande Fratello". Una frase choc che lascia tutti senza fiato.

