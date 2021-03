Grande Fratello Vip, Stefania Orlando contro Alfonso Signorini in finale: "Zorzi perché gay?". E il conduttore la gela

02 marzo 2021 a

Emoziona tutti, Stefania Orlando. L'attrice romana non ha vinto la finalissima del Grande Fratello Vip, che ha visto trionfare Tommaso Zorzi, ma ha regalato due momenti di grande intensità ai telespettatori del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Prima del televoto che l'ha vista soccombere proprio con il futuro vincitore, la Orlando ha voluto ringraziare Zorzi con parole molto delicate. "Molte mie amiche hanno come amico del cuore un omosessuale, i gay sono grandi amici", le chiede Signorini. "Io non amo ruolizzare, è solo un caso - ribatte subito Stefania, facendo commuovere Zorzi seduto al suo fianco -. Io divido il mondo tra persone brave e persone meno brave, a me piacciono quelle perbene e io non vado a cercare i gay. Apprezzo Tommaso al di là del suo orientamento sessuale". Signorini replica: "Io sono orgoglioso di essere omosessuale e so che noi abbiamo una personalità particolare e molto apprezzata dalle donne".

Una volta uscita dalla casa, la Orlando ha riabbracciato il marito Simone Gianlorenzi, che forse le aveva già fatto intendere nel primo faccia a faccia l'esito del televoto: "Sono qui per riportarti a casa". Lacrime copiose sgorgano dagli occhi di Stefania quando rivede Margot, la sua cagnolina chihuahua di quasi 17 anni: "Non ci vede più", ma forse per questo l'amore è ancora più grande.

