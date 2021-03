Che Tempo Che Fa, clamoroso colpaccio di Fabio Fazio: dopo Barack Obama, lei. Un'ospitata mai vista prima

20 marzo 2021 a

Non bastava Barack Obama, Che Tempo Che Fa punta ancora in alto. Ospite della puntata del 21 marzo lei, la speaker della Camera dei Rappresentanti Nancy Pelosi. Fabio Fazio su Rai 3 ha deciso di intervistare l'alta carica americana in occasione del 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti. La Pelosi è appena entrata nel suo quarto mandato ed è stata sia la prima donna che la prima italo-americana a ricoprire il ruolo di speaker alla Camera. La sua presenza arriva dopo l'ospitata dell'ex presidente americano.

Nel programma Obama aveva svelato qualche segretuccio sulla Casa Bianca. "In alcuni Paesi europei il Presidente del Consiglio può, per esempio, vivere a casa propria. Qui devi traslocare dentro questo ambiente davvero strano, perché, come lo descrivo nel mio libro, è come un albergo a cinque stelle dal quale non riesci ad andartene via. Hai dei privilegi incredibili, tutta una serie di cose a disposizione". Ma non è tutto oro quel che luccica: "D’altro canto c’è però il senso di isolamento, in un certo senso di prigionia, ed è una cosa alla quale non mi sono mai abituato. Avevo dei sogni ricorrenti in cui mi vedevo camminare in una strada normale, sedermi a bere un bell’espresso in un cafè, oppure andare a fare una passeggiata al parco, e nessuno mi riconosceva. Per me era una grandissima liberazione. Il fatto che ho avuto questo sogno ricorrente è un’indicazione che questo non è un modo naturale di vivere, però naturalmente è stato un piccolo sacrificio rispetto a ciò che abbiamo fatto".

La presenza di Obama nella tv di Stato non ha pesato sulle tasche degli italiani. "Quanto ci costa? Quanto lo paghiamo?", erano le domande che in tanti facevano alla Luciana Littizzetto, che a sua volta rispondeva sui social: "Zero, tranqui”, per poi aggiungere a un altro utente “Non costa niente tesoro”.

