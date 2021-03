Amici, Lorella Cuccarini contro Alessandra Celentano: "Mi prendo la responsabilità di quello che faccio"

20 marzo 2021 a

a

a

È di nuovo scontro ad Amici tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Aumenta la tensione a poche ore dalla messa in onda della prima puntata del serale condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Lo scontro è partito quando la Celentano, insegnante di Serena, ha lanciato un guanto di sfida alla ballerina Rosa, che invece è nella squadra della Cuccarini.

"Se mi tocchi ancora...". Rudy Zerbi, terremoto ad Amici: rissa a catena con Arisa e Lorella Cuccarini, cala il gelo

La sfida consisteva in una variazione di classico sulle note del can can. Lorella Cuccarini, però, non ha voluto accettare il guanto di sfida e nel pomeridiano ha spiegato alla sua allieva Rosa: “Mi prendo la responsabilità di quello che faccio. Non accettiamo la sfida, non ti metto quella variazione neanche in prova. Hai appena recuperato il ginocchio ed è pericoloso. Poi, è una sfida iniqua. Non è un can can, che sapresti fare benissimo. È una variazione di classico”.

"Fai passi in avanti", "Non mi piace assolutamente". Lorella Cuccarini la sfotte, la Celentano sbrocca: ancora rissa dalla De Filippi

E non è tutto. L’insegnante di ballo ha continuato: “Non restituisco il guanto di sfida per proteggerti, ma perché è iniqua. Mi prendo la responsabilità della scelta. Deciderà la giuria chi ha ragione”. La Cuccarini, insomma, è intervenuta per “salvare” la sua allieva ed evitare che si facesse troppo male. I fan del programma hanno subito commentato su Twitter: “La sfida sarebbe equa se avessero lo stesso talento”. E ancora: “Serena ha difeso Rosa con la Celentano, è davvero dolce”.

Amici, provvedimento disciplinare senza precedenti. Video scandaloso, produzione furiosa con gli allievi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.