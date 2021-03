Amici 2021, Maria De Filippi scappa: "Non si può", gli ospiti costretti a fermarla: in studio la più terrificante delle paure

21 marzo 2021 a

a

a

Al Serale di Amici spuntano anche loro: Pio e Amedeo. Ed è subito divertimento. Appena entrati nello studio di Canale 5 i due comici hanno tentato di abbracciare Maria De Filippi, non rispettando i protocolli anti Covid. Così la conduttrice ha iniziato a correre per lo studio gridando “non si può”. Ma non è bastato, i due infatti sono riusciti a raggiungerla e braccarla per poi riempirla di baci e abbracci. Come giustificazione Pio e Amedeo hanno detto che Maria gli ha fatto fare mille tamponi di tutti i tipi e per questo poteva stare tranquilla.

Finita qui? Neanche per sogno. Pio e Amedeo infatti hanno anche preso di mira Stefano De Martino, giudice del programma di Mediaset. I due hanno iniziato a congratularsi con De Martino per l’imminente nuova paternità. Peccato però che Belen Rodriguez aspetti un figlio dal nuovo compagno Antonino Spinalbese. Immediato l'imbarazzo calato in studio. “Ah non eri tu in foto?” hanno scherzato i comici per poi concludere: “È che Belen se li prende tutti uguali”.

Dopo il ballerino è stata la volta del cantante Stash. Prima i due hanno ironizzato sul talento dell'artista. Poi hanno ricordato che Stash è diventato papà ed hanno chiesto se avesse già fatto il battesimo alla bimba. Il giudici di Amici 20 ha risposto di no. Pio e Amedeo hanno chiesto se la De Filippi sarà la madrina e Stash ha risposto di sì. “Sei proprio un leccac**o”, lo hanno scherzosamente rimproverato Pio e Amedeo.

