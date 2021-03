Simona Ventura, la rivincita dopo il Covid e la beffa-Sanremo: "Chiamata in extremis", che programma si prende (in Rai)

22 marzo 2021 a

Simona Ventura tornerà presto in onda di domenica su Rai2. L’indiscrezione arriva da più fonti ed è stata confermata anche dal sempre ben informato TvBlog.it, secondo cui il nuovo programma che sarà condotto da SuperSimo è Pasticci in famiglia, una versione riveduta e corregga di Senti chi mangia. Pare che la Ventura sia stata scelta in extremis per sostituire Benedetta Parodi, il cui approdo su Rai2 sarebbe saltato all’ultimo perché la conduttrice non avrebbe raggiunto un accordo contrattuale con la società che produce il programma.

Il quale a questo punto più che un cooking show diventerà uno spazio di intrattenimento, con la Ventura che pare sia intenzionata a portare più risate e sketch che cucina. In ogni caso Antonella Clerici su Rai1 può stare tranquilla, perché il nuovo programma di SuperSimo andrà in onda soltanto di domenica e quindi non entrerà in competizione con È sempre mezzogiorno. Resta ancora da definire l’orario, ma d’altronde Santo Pirrotta a Ogni Mattina su Tv8 era stato chiaro a riguardo: mancano giusto gli ultimissimi dettagli, ma l’accordo tra la Ventura e la produzione del nuovo programma di Rai2 è quasi cosa fatta.

Una bella notizia per SuperSimo, che era stata sfortunatissima: proprio alla vigilia della finale del Festival di Sanremo 2021 aveva scoperto di essere positiva al coronavirus e quindi non aveva potuto essere presente sul palco del teatro Ariston.

