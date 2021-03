Isola dei Famosi, Iva Zanicchi “minaccia” Daniela Martani: “Se osa dire qualcosa su Covid e vaccini…”

22 marzo 2021 a

Iva Zanicchi è stata scelta in qualità di opinionista in quota “over” per l’Isola dei Famosi, il reality in onda su Canale 5 da una settimana esatta e condotto da Ilary Blasi. Nelle prime due puntate è stata affiancata da Tommaso Zorzi, ma presto arriverà in studio anche Elettra Lamborghini, bloccata a casa per colpa della positività al coronavirus. E a proposito di questo delicato argomento, la Zanicchi ha voluto lanciare un avvertimento a Daniela Martani, che prima dell’Isola era stata travolta dalle polemiche per alcune dichiarazioni negazioniste.

“Se dovesse dire una sola frase negazionista o no vax a l’Isola dei Famosi se la vedrebbe con me che ho vissuto il Covid sulla mia pelle e ho perso un fratello dall’oggi al domani”, ha dichiarato la Zanicchi, pronta a zittire immediatamente la naufraga, che lei chiama ironicamente “signora vegana”. Il perché lo ha spiegato senza peli sulla lingua in un’intervista rilasciata a Tpi: “È una cosa che non concepisco: io non riesco a resistere una settimana senza culatello e tortellini, figurarsi una vita intera”.

Per quanto riguarda il suo primo impatto con l’Isola, la Zanicchi ha dichiarato che secondo lei nella seconda puntata “noi opinionisti eravamo un po’ spenti, capita”. Iva ha però promesso maggior verve nei prossimi appuntamenti, quando ci sarà anche la Lamborghini, ormai guarita dal Covid: “Io penso che i concorrenti debbano dare di più. Attendiamo che litighino, la fame, alla fine sono loro il centro dello show”.

