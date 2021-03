Isola dei Famosi, Elisa Isoardi: "Mi dà fastidio". Cala il gelo in Honduras, chi ha fatto la mossa sbagliata con lei

22 marzo 2021 a

L’Isola dei Famosi tornerà stasera, lunedì 22 marzo, con la terza puntata di questa edizione, condotta da Ilary Blasi e in onda su Canale 5. Dopo una settimana iniziano già a esserci i primi screzi tra i naufraghi, specialmente tra quelli del gruppo dei Rafinados, dove si avverte una certa tensione da quando è stato aggiunto Brando Giorgi. L’attore starebbe infatti minando i primissimi equilibri che si erano creati all’interno del gruppo: in particolare a far storcere il naso a Elisa Isoardi sono state le perplessità che Giorgi ha manifestato sulla ripartizione del cibo.

“Brando è entrato con una modalità un po’ sbagliata”, si è sfogata la conduttrice televisiva in un confessionale. Lei ormai si considera la leader dei Rafinados e quindi si è probabilmente sentita messa in discussione per il fatto che Giorgi ha notato che la divisione del riso veniva fatta ad occhio piuttosto che in maniera uguale per tutti. L’osservazione di Brando ha fatto calare il gelo all’interno del gruppo, che evidentemente non si era posto il problema e si stava trovando bene con questo sistema.

In particolare la Isoardi ha dimostrato di non aver accettato di buon grado la critica dell’attore, che è appena arrivato: ha infatti liquidato le sue perplessità con una risposta piuttosto fredda, dicendo che se il metodo adottato fino ad ora non va bene se ne può discutere alla prossima ricompensa, ovvero quando sarà possibile dividersi il cibo. “Ho avvertito un pizzico di fastidio”, ha ammesso la Isoardi che vuole subito dar vita a una piccola polemica interna al gruppo per riaffermare i suoi gradi di leader.

