Isola dei Famosi, ricordare Ilaria di Non è la Rai? Com'è oggi, 30 anni dopo: "Boom", gira una voce clamorosa a Mediaset

E se all’Isola dei famosi - il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 - arrivasse Ilaria Galassi? Tenetevi forte. Potrebbe accadere di tutto. Lei, ex ragazza di Non è la Rai, ha fatto un provino per l’Isola, ma non è stata presa. Oggi, alla luce di quanto accaduto con l’addio di Akash Kumar (che ha mollato all’improvviso senza accettare la possibilità di passare un po’ di tempo a Paradise Island.

L’ex ragazza di Non è la Rai vorrebbe sbarcare un Honduras. “Sarebbe un vero boom”; racconta una fonte anonima vicina a Mediaset. Infatti, la Galassi potrebbe entrare in corsa come riserva. Il condiziona è d’obbligo in questo caso. Ma sarebbe un bel colpo per la produzione, visto che la Galassi ha molto da raccontare. Ad appena 17 anni ha assaporato il successo con Non è la Rai. “Folle oceaniche di ragazzi aspettavano il nostro arrivo al Palatino”, aveva raccontato pochi giorni fa la Galassi.

“Mi mancano quei tempi. Ed oggi farei un reality”. Per lei, infatti, si erano quasi aperte le porte dell’isola, ma poi lo stop. Qualcuno ha preso il suo posto (non si sa chi). Però, per la Galassi potrebbe arrivare il momento del riscatto con la partenza. Chissà. In Rete, pare che l’indiscrezione sul suo potenziale arrivo sia piaciuto a tutti i fan. Lei i bagagli pronti e potrebbe partire da un momento all’altro. E se arrivasse per davvero sull’isola potrebbe lanciare un altro sogno: la reunion di tutte le ex ragazze di Non è la Rai. Sarebbe un vero omaggio a Boncompagni.

