Isola dei famosi, Ilary Blasi in vasca da bagno dopo la diretta. Francesco Totti vede la foto: fuori controllo

Ilary Blasi e Francesco Totti divertono da anni i fan su Instagram. Da tempo, infatti, si parla di una possibile sit-com su casa Totti. E anche oggi, martedì 23 marzo, i due hanno dato esempio di quanto siano una coppia brillante. La Blasi è reduce da una puntata dell’Isola dei Famosi, dopo un tremendo spoiler ai naufraghi e una sfuriata ad Akash Kumar, e aveva ha deciso così di rilassarsi.

La foto che ha postato oggi la vedono con capelli raccolti, come durante la trasmissione di Canale 5, ma è stato un dettaglio a scatenare la reazione spiritosa e sui generis del marito. Una foto in cui la sensualità della Blasi è stata apprezzata da tutti nei commenti, ma le parole di Totti hanno spostato l’attenzione e reso tutto più ironico. Nella foto Ilary ha in mano un bicchiere da cocktail, ma secondo l'ex calciatore non c’era un cocktail lì dentro. “Quella era acqua sicuramente”, il commento postato sotto la foto, come potete leggere qui sotto.

Centinaia comunque i commenti allo stesso commento di Totti, ma tra questi non c’è la risposta di Ilary. C’è invece un altro commento in risalto, quello di Elettra Lamborghini che loda la bellezza della presentatrice. Nota dolente per l'Isola sono gli ascolti, sempre battuta dalla fiction Rai, Makari: prima serata col 21% di share con 3 milioni e 602mila spettatori. Secondo appuntamento share calato al 17,9% e poco più di 3 milioni di spettatori. Terzo appuntamento un po' meglio: 3.4 milioni di spettatori netti per il 19.8% di shareù, ma sempre battuta dalla fiction con Claudio Gioè.

