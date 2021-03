Isola dei Famosi, Akash Kumar e le chat private velenosissime: "Inc***to? Prenditi le responsabilità", chi ha preso in giro

23 marzo 2021 a

Akash Kumar è stato un concorrente dell’Isola dei Famosi piuttosto deludente, dato che non ha accettato di sbarcare a Parasite Island, preferendo tornare a casa dopo appena una settimana. Ilary Blasi non è stata affatto contenta di apprendere la sua decisione, e lo ha bacchettato per bene dopo aver provato invano a fargli cambiare idea. Da quando è tornato in possesso del suo telefono, il modello ha cacciato il coraggio che gli è mancato all’Isola al momento della scelta tra il proseguire in condizioni di sopravvivenza difficili e l’andare a casa.

In queste ore Akash ha infatti attaccato i due opinionisti dell’Isola, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, definendoli dei “morti di fama”. Poi ha scritto un messaggio di fuoco a Deinaira Marzano, che la scorsa settimana aveva dato voce a delle donne che le avevano scritto per confessarle che in passato erano state prese in giro proprio dal modello. L’influencer ha risposto tramite Instagram con un lungo post che promette di avere strascichi pesanti: “Stanotte mi ha scritto inc***to. Caro Akash ti ho creduto, ma quando ho ricevuto tantissimi messaggi di donne che si sono sentite prese in giro da te mi sono venute delle perplessità”.

“Prenditi le tue responsabilità - ha aggiunto la Marzano - poi sarai pure un buono, ma le segnalazioni c’erano ed erano chiare”. Il modello risponderà anche a lei? Intanto Deinaira ci ha messo il carico: “Non devi dare la colpa ad altri. Lo trovo scorretto e poco coraggioso”.

