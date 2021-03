L'Eredità, improvviso addio a Martina? Indiscrezione-bomba, la rivoluzione da Insinna: chi "trionfa" in studio

24 marzo 2021 a

Da anni, L'Eredità è un vero e proprio appuntamento fisso per milioni di italiani. Si parla del quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1, format inossidabile e campionissimo di share. Da settimane, dopo l'epopea firmata Massimiliano Cannoletta a cavallo tra lo scorso anno e il 2021, in studio da Insinna impazza Martina, maestra di pole-dance e campionessa quasi imbattibile, che dopo un avvio incerto al gioco finale della Ghigliottina, ora ci ha preso gusto e sera dopo sera continua a ritoccare il montepremi che si porterà a casa, ora già ben superiore a 150mila euro. Ma adesso, proprio nel bel mezzo dell'epopea di Martina, il format viene stravolto.

Già, perché dalla puntata in onda questa sera, mercoledì 24 marzo, sempre sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, avremo un Flavio Insinna in versione benefattore. Già, L'Eredità infatti si trasforma in L'Eredità per l'Italia, una particolare evoluzione del forma pensata per il periodo pasquale. Ed ecco che nello studio torneranno a sfidarsi i campionissimi delle passate stagioni. Obiettivo, la beneficenza. I fondi raccolti con le loro vittorie al termine della puntata, infatti, verranno dirottati alle Onlus che aiutano le persone in difficoltà. Insomma, a L'Eredità di Insinna, direttamente nell'uovo di Pasqua, ecco un pizzico di buonismo.

Non si tratta di una novità assoluta. Lo stesso marchio, L'Eredità per l'Italia, fu proposto anche lo scorso anno. Le trasmissioni di questo ciclo, come spiega l'ufficio stampa della Rai, saranno organizzate in una serie di tornei, ognuno dei quali avrà come riferimento una differente Onlus e nei quali i campioni delle passate stagioni si sfideranno con "vista sulla Ghigliottina". Mistero su chi saranno i campioni presenti, difficilissimo immaginare che non ci sia proprio Cannoletta. E i fan già sognano un duello con la "regnante" Martina, anche se non è assolutamente scontata la sua presenza: ci sarà o tornerà a spadroneggiare negli studi de L'Eredità dopo lo speciale per Pasqua?

