Striscia la notizia, Ilary Blasi fuori controllo a Verissimo: "Te la...". Silvia Toffanin sgrana gli occhi: imbarazzo

25 marzo 2021 a

A Striscia la notizia non guardano in faccia a nessuno, nemmeno a Ilary Blasi. Una delle regine di Mediaset è tornata in onda alla guida dell'Isola dei famosi e il tg satirico di Canale 5 condotto da Antonio Ricci inizia a stuzzicarla: "Ilary è una conduttrice innovativa, guarda la futuro anche perché non sempre è presente...", ironizza Gerry Scotti. E via con la prima gaffe: "Solamente voi potete decidere chi dovrà abbandonare la casa... No, la casa no, la casa è da un'altra parte".

"Pensavo dovessi fare la...". Ciufoli ammutolito, la Blasi se ne esce così: imbarazzo totale, davanti a tutti la rivelazione più che intima

Dopo gli esordi da bambina, accanto a Renato Pozzetto, è un'icona anche in virtù del matrimonio con Francesco Totti. "Ma anche tra loro non sempre tira una buona aria", scherza Scotti: rumori molesti (e imbarazzanti) sul set delle Iene. Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, la Blasi respinge con forza l'idea di avere un altro figlio avanzata dal'ex capitano della Roma: "Ho finito gli ovuli, li ho persi... Con un'altra lo fa", ha replicato davanti a un basito Fazio.



Tutte le gaffe di Ilary Blasi: guarda il video integrale di Striscia la notizia

Quei volpini di Striscia ripescano dagli archivi un piccante scherzo di Teo Mammucari, che la obbliga a mettere un dito in bocca e pronunciare parole aggiugendo il suffisso "azo, con la zeta di Zorro". Lei ci sta, ma quando si arriva a "sadico", il finale è intuibile. "Donna impegnata, è difficile starle dietro ma sempre meglio che starle davanti", conclude Gerry Scotti. Motivo? La indimenticabile battuta spinta in studio da Silvia Toffanin, sua amica storica dai tempi di Passaparola, in studio a Verissimo: "Sì sì ma io te l'appoggio sempre...". E in studio scoppia il boato.

