L'Eredità, toccante confessione di Martina: "Rifatta e stupida? Così ho risolto i miei problemi", quel dramma in gioventù

A L'Eredità, il quiz pre-serale di Flavio Insinna in onda su Rai 1 e campionissimo di share, ormai da settimane domina una nuova super-campionessa: si tratta di Martina Crocchia, 39 anni, nuovo fenomeno del programma. Una che ha raccolto il testimone del precedente super-campione, Massimiliano Cannoletta, e sembra addirittura poter fare di meglio. Semplicemente imbattibile, o quasi. Maestra in una scuola di pole dance, bella e simpatica, a causa del coronavirus e dello stop imposto ai corsi, ha trovato tempo e modo per partecipare a L'Eredità. E di dominare il programma.

Ormai, è un personaggio. Tanto che Il Fatto Quotidiano la ha intervistata: dopo un mese di vittorie ha conquistato il pubblico e soprattutto ha già vinto oltre 150mila euro, pur avendone persi 115mila per una risposta singolare alla ghigliottina: "capello" invece di "capelli", caso che Insinna ha spiegato avere un solo precedente nella storia de L'Eredità. Ma perché ha scelto di partecipare? "Un modo per accontentare mia madre: ogni sera mi mandava le cinque parole della Ghigliottina e molto spesso indovinavo la soluzione; però non sono una persona a cui piace mettersi in mostra, nonostante il mio aspetto. Non avevo mai pensato di partecipare. Poi A causa del Covid ho chiuso la mia attività, a quel punto ho accettato: speravo di vincere qualche soldo".

Ora, Martina è famosa. E racconta anche gli aspetti più fastidiosi di questa nuova e improvvisa situazione: "Non mi aspettavo né la vittoria né il clamore successivo, con tutte le persone che ora mi seguono sui social, compresi gli hater: questi sono pesanti, ma non mi scompongono". Quindi, rivendica con orgoglio il suo ricorso alla chirurgia estetica: "Se riesco ad affrontare bene questa vicenda, e a rispondere alle critiche per la chirurgia estetica, è perché la mia vita è da sempre così".

Già, perché la campionessa de L'Eredità rivela di avere avuto un periodo difficile durante l'adolescenza. "A vent'anni ho iniziato a ricorrere al chirurgo: ero un'adolescente molto complessata; c'è chi va dallo psicologo e chi sceglie di intervenire in altro modo. Io ho risolto così. E So perfettamente che la mia scelta porta al binomio: bella e oca; oppure: rifatta e stupida", sottolinea con ironia. E con i soldi vinti nel quiz di Flavio Insinna, che ne farà? "Li investirò nella mia scuola; (sorride) dalla sfortuna è nata una fortuna: senza la chiusura non avrei mai partecipato al programma", conclude Martina.

