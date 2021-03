È sempre mezzogiorno, "non mi tocchi". Poi il disastro in studio: Antonella Clerici crolla dall'altalena, panico su Rai 1

25 marzo 2021 a

Che scivolone per Antonella Clerici. Nella puntata di oggi 25 marzo di È sempre mezzogiorno, su Rai uno, c'è stato un chiamiamolo piccolo incidente per la conduttrice. Come osserva il sito davidemaggio.it, nel corso del gioco telefonico, Antonella Clerici è infatti caduta dalla famosa altalena, elemento centrale della scenografia del programma, e si è resa protagonista di un siparietto esilarante visto che si è concluso tutto bene. La Clerici, infatti, non si è fatta male.

La conduttrice, in occasione del cosiddetto Dantedì, il giorno in cui si ricorda il grande Dante Alighieri, era vestita da Beatrice e nei panni dell'amata del poeta Antonella ha dato inizio, come di consueto, a uno dei suoi giochi telefonici. Così, mentre si stava mettendo in contatto con la telespettatrice di nome Caterina, che voleva concorrere per vincere il buono spesa in palio di 5700 euro, la Clerici è scivolata dall'altalena ed è cascata a terra. L'altalena infatti era spinta in quel momento dal “fattore” Alfio Bottaro, vestito da Dante Alighieri.

Ma la conduttrice ha reagito con la sua consueta ironia e con un grande sorriso: “Scusate…. Dante, può non spingermi perché scivolo? C’ho il vestito con la seta qua, che scivolo. Non mi tocchi. La prego (…) Facciamo una cosa, si può mettere di fianco", ha detto Antonella Clerici.

Un momento davvero divertente che resterà impresso sicuramente anche ad Alfio, che non sapeva nemmeno come si chiamasse il personaggio interpretato dalla Clerici: “Beatrice, ti chiami?“. Fortunatamente la conduttrice non si è fatta niente, forse ha in cuor suo "mandato all'Inferno" il suo Dante.

