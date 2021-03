Verissimo, brividi per Michelle Hunziker: la prima volta un anno dopo, chi trova in studio dalla Toffanin

25 marzo 2021 a

Si scaldano i motori di Verissimo, il seguitissimo programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5. Filtrano già le indiscrezioni sulla puntata del prossimo sabato, il 16 marzo, indiscrezioni sugli ospiti e sui contenuti del format in onda a partire dalle 16. Si inizia con Francesco Arca, che si racconterà in una lunga intervista. L'attore parlerà soprattutto di Svegliati amore mio, la fiction che lo vede protagonista insieme a Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi. Attesa per le curiosità che Arca svelerà ai telespettatori.

Ma il vero colpaccio, la Toffanin, lo mette a segno con un'ospitata in coppia. Quale? Presto detto, quella che dal prossimo lunedì tornerà ad animare Striscia la Notizia: Gerry Scotti e Michelle Hunziker, il primo già dietro al bancone da qualche settimana e la seconda che prenderà il posto di Francesca Manzini. I due racconteranno le loro sensazioni nel ritrovarsi a distanza di un anno, dopo questi dodici drammatici mesi di pandemia durante i quali, per forza di cose, sono rimasti lontani. Ma ora, una delle coppie più amate del tg satirico, si ricrea: lo spettacolo è assicurato.

E ancora, si apprende che a Verissimo ci sarà anche Daniele Scardina, il pugile e campione nella categoria Pesi Supermedi. Certo, "King Toretto" - questo il suo soprannome - parlerà del suo sport, poi certo dell'esperienza recentemente conclusa a Ballando con le Stelle, il format del sabato sera su Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Attesa, però, per le inevitabili domande di Silvia Toffanin su Diletta Leotta e sulla fine della loro storia: Daniele Scardina accetterà di parlarne? Oppure preferirà glissare, anche alla luce della storia della Leotta con Can Yaman? Non ci resta che aspettare...

