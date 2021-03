Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti nel mirino: "Acido addosso a lui e alla fidanzata", l'orrore di due trapper

26 marzo 2021 a

a

a

Vittorio Brumotti ha scoperto sulla sua pelle (e quella della sua troupe) che la lotta allo spaccio di droga nelle piazze di tutta Italia ha un prezzo alto da pagare in termini di insulti, minacce e aggressioni fisiche. L’inviato di Striscia la Notizia - il tg satirico di Antonio Ricci in onda tutti i giorni su Canale 5 - nelle ultime settimane ne ha viste di tutti i colori, venendo bersagliato ovunque sia andato per documentare l’illegalità dilagante.

"Guardate, anche le donne sono violente". Brumotti tra gli spacciatori, l'africana lo brutalizza: panico sul furgone | Video

Come se non bastassero i vari reati di cui si sono resi protagonisti i vandali e gli spacciatori che negli ultimi tempi lo hanno minacciato, adesso si è aggiunta l’accusa contro due rapper/trapper di atti persecutori e istigazione a delinquere, aggravati dall’uso di strumenti informatici: si tratta di un caso vecchio, ovvero di quando il 27 aprile 2019 Brumotti si era presentato alla stazione ferroviaria di Monza, finendo vittima di un lancio di sassi e bottiglie da parte degli spacciatori.

"Possibile?". Giorgia Meloni, roba mai vista in questo servizio di Striscia: spaccio e guerriglia urbana, Brumotti rischia sempre di più

Solo l’intervento delle forze dell’ordine aveva evitato il peggio, ma a quell’episodio sono legate le prime provocazioni di Jordan Jeffrey Baby e Mr Rizzus, due “artisti” per i quali la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio. I due sui social avrebbero invitato a “gettare acido” su Brumotti, minacciandolo di “fargli la festa” e che avrebbero aggredito anche la fidanzata. I due sono cresciuti a Monza e i loro testi sono spesso ispirati a volgarità e droga.

Capito Brumotti? Quando non lo picchiano, se la gode: beccato al party galeotto, con questa bionda vip. Foto esplicite | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.