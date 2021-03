Domenica In, Mara Venier e il gran rifiuto: "Mi ha pregato per l'ospitata e poi...", il big "cancellato" per sempre

26 marzo 2021 a

Mara Venier sarà tra gli ospiti della seconda puntata di Vizi e Virtù, la serie di Discovery Italia in onda su Nove in cui Papa Francesco e don Marco Pozza dialogano sui sette vizi capitali e sulle sette virtù teologali. Per l’occasione la conduttrice di Domenica In ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero, in cui ha parlato dei più svariati argomenti. A partire da quello dell’ira, che la Venier ha definito “roba vecchia” perché “non mi accendo più come un tempo, ora sono rassegnata. Ma sono abituata a lottare: se mi fai uno sgarbo ti cancello per sempre. Seleziono. Scremo”.

La “zia” Mara ha confidato che non sono tante le persone che ha cancellato in tutti questi anni di onorata carriera (“due, tre al massimo. Ma non dirò mai chi”): molte di più quella che però l’hanno fatta risentire. Un esempio lo ha citato lei stessa: “Mahmood. Il suo manager mi aveva pregato per l’intervista, poi ha cancellato tutto il venerdì prima. Sono cose che non si fanno, si è comportato molto male”.

Invece la Venier ha speso belle parole per un artista del calibro di Achille Lauro, che è ormai di casa a Domenica In: “Come l’ho convinto a venire? Sono un’ex figlia dei fiori rimasta così com’ero, non sono cambiata tantissimo da quando vendevo gli stracci a Campo de’ Fiori, ed evidentemente certi cantanti come lui, o come Ultimo, sentono un’affinità. Tutto sommato anche io sono una rock star”.

