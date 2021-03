Domenica Live, la sfida brutale di Barbara D'Urso a Mara Venier: rivoluzione a Mediaset

24 marzo 2021 a

Barbara D'Urso perde il programma di punta della domenica su Canale 5, Live-non è la D'Urso, ma in compenso ottiene più spazio nella trasmissione del pomeriggio, Domenica Live. Il percorso in prima serata per la conduttrice si conclude il prossimo 28 marzo. Mentre - novità delle ultime ore - la versione allungata di Domenica Live non andrà in onda l'11 aprile come era stato annunciato. La data di partenza sarà, invece, sette giorni prima, il 4 aprile.

Le ultime indiscrezioni, riportate da TvBlog, collocano l’inizio di Domenica Live alle ore 15 di domenica 4 aprile, giorno di Pasqua. Una Pasqua che, com'è ormai noto, tutta l'Italia trascorrerà in zona rossa e quindi a casa. Da quel giorno, quindi, il programma pomeridiano della D'Urso terrà compagnia ai telespettatori di Canale 5 non più dalle 17 e 20, ma dalle ore 15. Il contenitore della domenica pomeriggio passerà così dalle due ore attuali, e non piene, di trasmissione a quattro ore di messa in onda.

In questo modo la trasmissione di Barbara D'Urso tornerà ad avere concorrenza con Domenica In di Mara Venier su Rai 1. Come reagirà il pubblico televisivo a questo grande cambiamento? E come saranno gli ascolti della trasmissione? Si potrà sapere solo il lunedì mattina, il 5 aprile, giorno di Pasquetta. Dalle ore 10 in poi, infatti, usciranno i dati di ascolto.

