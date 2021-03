Striscia la Notizia, "un segretario senza pa***". Indiscreto sul messaggio arrivato a "Enrico Letta" da "Matteo Renzi"

26 marzo 2021 a

Dario Ballantini è di nuovo Enrico Letta. Anche nella puntata del 26 marzo Striscia la Notizia dedica ampio spazio all'imitazione del nuovo segretario del Partito democratico. "Che carino Renzi - esordisce uscendo dall'auto il Letta del tg satirico di Canale 5 - mi ha scritto un messaggio dicendo che il Pd 'non ha bisogno di una leadership al femminile, perché avete già un segretario senza pa**'. Ganzo lui, ma chi me l'ha fatto fare". Poi le consuete interviste ai colleghi.

Ma Letta non è nuovo nel subire le imitazione del programma di Canale 5. Qualche puntata fa infatti il "leader" del Pd aveva pizzicato per le vie del centro di Roma Giuseppe Provenzano. L'ex ministro per il Sud è stato appena nominato vicesegretario da Letta, insieme a Irene Tinagli. "Ue, come stai?", gli ha chiesto invano il finto Letta. Ma niente Provenzano ha tentato subito una fuga. "Sai cosa stavo pensando? In vista di un'eventuale elezione, se dovessimo prendere schiaffoni non era meglio se assumevo anziché l'allenatore di pallavolo un bel pugile? Ma di quelli grossi!", ha proseguito Letta senza sortire effetti.

E così Provenzano, con grande non chalance, ha - è il sospetto - finto una telefonata. Poco prima il Letta-Ballantini aveva beccato anche la leghista Laura Ravetto: "Hai visto che ho nominato 8 donne e 8 uomini? Oddio, le donne sono un po' di più, perché io sono una primadonna... Tutta gente che mi starà dietro eh, per nascondersi".

