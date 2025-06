Serena Rossi, rivelazione piccante: "Cosa chiedo per le scene di sesso"

Serena Rossi, attrice versatile di cinema, tv e teatro, è in tournée con SereNata a Napoli, spettacolo ideato con il marito Davide Devenuto. In un’intervista al Corriere della Sera, sottolinea che la famiglia è il suo rifugio, nonostante l’amore per il lavoro: desidera dedicare tempo al figlio Diego e al marito, soprattutto in momenti speciali come compleanni o vacanze scolastiche.

Sposata in segreto due anni fa con Devenuto dopo una lunga convivenza, la coppia ha celebrato un matrimonio intimo alle Terme di Caracalla con soli 14 invitati, tra genitori e fratelli. Indossavano abiti semplici: lui in lino e sneakers, lei in un vestitino bianco. L’annuncio delle nozze, condiviso solo dopo con una foto delle fedi, ha suscitato la gioia di molti, tranne una persona che si è offesa per non essere stata invitata.

Con Devenuto, Serena condivide una società di produzione che ha coprodotto Mina Settembre e lo spettacolo teatrale, senza competizione tra loro. Parlando del ruolo di Mina Settembre, a cui è molto legata, ricorda l’empatia provata durante le scene di gravidanza, ispirate alla sua esperienza con Diego. Nelle scene di nudo o sesso, preferisce usare una controfigura, come racconta descrivendo un rischioso tuffo in un fiume gelato. Sul futuro, esclude per ora la regia, pur essendo considerata una leader, e si distingue da colleghe come Cortellesi o Golino, non sentendo la stessa urgenza creativa.