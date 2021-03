Verissimo, la bomba di Gerry Scotti: "Io a Sanremo? La persona che non mi vuole", cala il gelo dalla Toffanin

27 marzo 2021 a

“Uno con la tua cultura musicale deve fare il Festival di Sanremo”. Questa dichiarazione di Michelle Hunziker ha subito fatto mettere sulla difensiva Gerry Scotti, che per motivi misteriosi è apparso molto restio a parlare della kermesse canora che si svolge sul palco del teatro Ariston e che viene trasmessa dalla Rai. Ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo in vista del loro ritorno dietro al bancone di Striscia la Notizia, la Hunziker e Scotti hanno rilasciato un’intervista a tutto tondo, durante la quale si è parlato anche di Sanremo.

“No, no, non posso farlo, ma se lo fai tu ti guardo volentieri”, ha risposto Gerry a Michelle, che è rimasta un po’ spiazzata dal vedere il collega così perentorio sull’argomento. “A che età lo ha fatto Raimondo Vianello? 80 anni? Allora c’è tempo anche per me. Però devo parlarne con una persona che non è d’accordo che io vada a Sanremo”, ha dichiarato Scotti. Incalzato dalla Toffanin e pure dalla Hunziker, non c’è però stato modo di fargli svelare l’identità di chi non vuole vederlo al Festival.

In seguito si è parlato anche del coronavirus, con il conduttore di Mediaset che è stato anche ricoverato in ospedale: “Ho avuto la sfortuna di fare il Covid ma anche la fortuna di riprendermi velocemente. Conosco persone che hanno ancora strascichi, quindi io ringrazio il Signore perché mi ha dato modo di esserci di nuovo da quasi subito”.

