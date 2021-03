Verissimo, Noemi e la confessione da Silvia Toffanin: "Avevo perso il controllo della mia vita"

27 marzo 2021 a

Noemi ha subito una vera e propria metamorfosi rispetto a qualche anno fa: la cantante, molto dimagrita rispetto al passato, ne ha parlato nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Bella e raggiante, l'artista ha mostrato il suo notevole cambiamento sul palco dell'Ariston a Sanremo, lasciando tutti senza fiato. Parlando della sua metamorfosi (che è anche il titolo del suo nuovo album), Noemi ha spiegato come è arrivata a questa fase della sua vita: "Mi sentivo fuori fuoco, mi sono resa conto che mi limitavo a galleggiare e così è scattato un istinto di sopravvivenza".

"Mi sembrava di perdere il controllo della mia vita, sono contenta di avere avuto il coraggio di reagire, di dare uno scossone e in questo mio marito mi è stato accanto, è stato molto importante", ha continuato la cantante. Che poi ha parlato anche degli attacchi di panico di cui ha sofferto in passato. "I primi li ho avuti a Sanremo 2012, mi sentivo fuori dal mio corpo ma dovevo cantare, vedevo Morandi lontanissimo ma la musica mi ha salvata", ha svelato alla Toffanin.

L'artista si è poi resa protagonista anche di una piccola gaffe. Parlando con la conduttrice del rapporto di coppia col marito Gabriele Greco, ha preso uno scivolone: "Bisogna allenarsi ad ascoltare l’altro. Anche tu sei sposata…”, ha detto alla Toffanin. Peccato che non sia così: Silvia e Pier Silvio Berlusconi stanno insieme da anni, ma non sono sposati. La conduttrice allora è intervenuta così: "Non sono sposata… però si vabbè, è come se lo fosse”, ha sussurrato.

