Verissimo, la drammatica rivelazione di Lucilla Agosti: "Molestata a 12 anni da un 50enne, questa è pedofilia"

27 marzo 2021 a

a

a

Lucilla Agosti, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha rivelato di essere stata molestata a 12 anni da un pedofilo. Un racconto choc che ha spiazzato la conduttrice e i telespettatori a casa. "Ero in barca con una mia amica e c’era un amico di suo papà che mi diede fastidio in maniera inequivocabile, usando parole sessualmente esplicite, fortissime, che non si possono ripetere a quest'ora. Un 50enne, questa è pedofilia", ha spiegato la Agosti, attrice e conduttrice radiofonica.

"Diletta Leotta? Era una storia...". Scardina, che bordata alla ex: il sospetto che gela la Toffanin

"Ricordo che mi aveva anche portato nella parte bassa della barca per offrirmi un succo di frutta e lui si aprì una birra - ha continuato l'ospite della Toffanin -. Rammento che scappai subito. I miei genitori non mi hanno più fatta andare, ma decisero di non dire nulla al papà della mia amica perché avevano paura che io non fossi creduta. Questo è un ricordo molto netto". Quella di Lucilla è stata un'intervista a 360 gradi, nella quale si è parlato anche di aborto. La Agosti, che oggi ha tre figli, ha raccontato di avere avuto tre aborti spontanei in passato. "Mi sentivo una bara", ha detto a tal proposito.

"Avevo perso il controllo della mia vita": il dramma di Noemi dalla Toffanin a Verissimo

La 42enne, poi, ha parlato anche della sua esperienza col Covid. Lucilla, infatti, ha contratto l'infezione lo scorso ottobre: "Mi sono autoisolata per evitare che i miei bambini lo prendessero e sono stata a casa mia, sul lago, da sola per un mese. Sono stata male, è stato come una grossa influenza. La cosa peggiore sono stati gli strascichi che l’infezione mi ha lasciato". Lucilla Agosti, poi, ha approfittato dell'ospitata a Verissimo per presentare il suo nuovo libro sulla crisi di coppia, dal titolo "Se esplodi fallo piano".

"Anche tu sei...". Clamorosa gaffe di Noemi su Pier Silvio Berlusconi, attimi di gelo da Silvia Toffanin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.