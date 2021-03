Striscia la Notizia, Francesca Manzini lascia la conduzione e si commuove: spunta un video dietro le quinte

27 marzo 2021 a

a

a

Francesca Manzini è giunta all’ultima sera dietro al bancone di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci che va in onda tutti i giorni su Canale 5. Dalla prossima settimana, infatti, si ricomporrà il duo storico composto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker, ma di certo per la Manzini non si tratta di un addio, soltanto di un arrivederci. Lo ha specificato anche Striscia la Notizia sul suo profilo di Twitter: “Ultima serata in compagnia della nostra Manzini alla conduzione, ma è solo un arrivederci a presto”.

"Ma non dovevamo uscirne?". Gerry Scotti, una clamorosa critica politica: Covid e Striscia, cosa non torna

Nel video pubblicato dal tg satirico si vede la Manzini che dietro le quinte si commuove e ringrazia tutti: “Grazie ad Antonio, a Gerry, a tutti”. Scotti ha fatto partire l’applauso, accompagnato da “brava, brava”. Soltanto qualche sera fa la conduttrice aveva dato spettacolo con un’imitazione di Mara Venier, che è una delle specialità della casa. “Vi prenderei tutti a calci”, ha tuonato scherzosamente la comica impersonando il volto storico di Domenica In.

Ma non è finita qui, perché la Manzini ha fatto ironia anche su Ilary Blasi, che alla conduzione dell’Isola dei Famosi regala gaffe tutte da godere. “Neanche il tempo di iniziare e Ilary vede tutti i concorrenti già seduti”. Tra l’altro anche la stessa Venier ha apprezzato l’imitazione della Manzini: “Quando la sento penso ‘ma sono io? È lei? È un’altra?’”.

"La persona che non mi vuole a Sanremo". Gerry Scotti, una bomba atomica: cala il gelo da Silvia Toffanin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.