Otto e Mezzo, “eliminare Luca Telese”: orrore in diretta, lui reagisce così

27 marzo 2021 a

a

a

“Grazie al vaccino ci siamo tolti dai co*** Scanzi, mi chiedo cosa servirà per eliminare Telese”. Questo orrendo commento è stato rilanciato da Luca Telese, oggetto dell’odio dei social mentre era ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo. Il giornalista ha risposto così: “Omicidio politico. Come hai ragione”. Ancora una volta ha confermato di saper mettere al loro posto questi energumeni che pensano di poter scrivere la qualsiasi nascondendosi dietro a uno schermo.

Dal salotto di La7 della Gruber, Telese ha analizzato la situazione politica all’interno del governo, con Matteo Salvini che si è messo di traverso sulle chiusure decretate per tutto il mese di aprile. “Mario Draghi dovrà saper fronteggiare la minaccia del segretario della Lega. Lui deve fare la guerra da dentro perché sennò Giorgia Meloni lo sbrana, ogni volta che vede i sondaggi e Fdi è salito di 0,1 si sente in dovere di fare qualcosa”, è stata l’analisi di Telese.

Secondo cui da parte di Salvini ci sarebbe un errore d interpretazione: “Lui interpreta questo esecutivo come un nomale governo di coalizione, che si può stare dentro quasi da nemici, e non come un governo istituzionale in cui far prevalere una maturazione e un nuovo spirito. Io non so come va a finire, ma non dobbiamo più raccontare Salvini come quello del Papeete, è molto più imbrigliato dal Nord del Paese che vuole stare in questo governo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.