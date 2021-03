Striscia la Notizia, "quando Michelle Hunziker aveva le doglie...". Sapete cosa ha fatto Gerry Scotti? Un retroscena impensabile

29 marzo 2021 a

Gerry Scotti e Michelle Hunziker tornano in coppia dietro il bancone di Striscia la Notizia. E a ridosso del "debutto" nel programma di Canale 5, è il conduttore a raccontare qualche impensabile retroscena sulla sua esperienza al tg satirico. In particolare a Tele Più Gerry ha parlato delle tante volte che Antonio Ricci l’ha chiamato in emergenza, perché qualche conduttore aveva avuto un contrattempo. “Quando Michelle Hunziker aveva le doglie - ha spiegato nello sconcerto - invece di correre all’ospedale sono corso a Striscia”. Poi il ritorno a un anno fa, quando l'Italia era in piena pandemia e chiusa in casa, è doveroso: "Speravo che quest’anno sarebbe stato diverso. Invece siamo esattamente dove eravamo 12 mesi fa". Una frecciata alla classe politica? Sembrerebbe proprio di sì.

Non per questo però Scotti intende fermarsi. Anzi, la prossima stagione televisiva è già nei suoi pensieri. Certo è che il contratto con Mediaset gli scade a giugno, ma con Striscia la Notizia continuerebbe volentieri. Infatti Gerry preferisce non soffermarsi sul numero 6, quanti sono gli anni che conduce con Michelle Hunziker il tg satirico. E aggiunge: “Preferisco il 7 che è il giorno della mia nascita, è un numero che ritengo fortunato. Ma il 6 mi piace perché è quello che precede il 7. Quindi magari quest’edizione prelude a quella del prossimo anno”.

