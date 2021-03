È sempre mezzogiorno, "con le palle". Prego? Clamorosa gaffe di Antonella Clerici, gaffe a luci rosse: gelo su Rai 1

29 marzo 2021 a

Nuova gaffe per Antonella Clerici a E’ sempre mezzogiorno. All’inizio della puntata la conduttrice ha mostrato ai telespettatori le decorazioni presenti in studio in vista della Pasqua e ha detto: “Da oggi abbiamo uno studio meraviglioso con tutte le palle”. Per poi ridere e correggersi subito dopo: “Si, le palle. Volevo dire le uova! Pensavo ancora al Natale”.

Parlando delle festività pasquali, poi, la Clerici ha fatto una riflessione: “Purtroppo anche quest’anno a Pasqua dovremo stare in casa, ma noi di È sempre mezzogiorno cercheremo di tirarvi su il morale e di sorridere portandovi un po’ di buonumore, ricette e idee”, ha detto al pubblico del programma di Rai 1.

Intanto la trasmissione della Clerici fa sempre più ascolti: la settimana scorsa ha registrato uno dei risultati più alti di sempre, superando i 2 milioni di telespettatori. All’inizio della diretta di oggi, la conduttrice ha ospitato l’amica e collega Simona Ventura, che a partire da mercoledì 31 marzo sarà alla guida di Game of Games, nuovo programma in onda su Rai 2. La Ventura ha espresso, tra le altre cose, anche un suo timore. Parlando della figlia, costretta a fare didattica a distanza causa Covid, ha detto: “Vedo che i ragazzi si abituano, vedo che Caterina ha grande spirito di adattamento e questo mi fa un po’ paura perché è una cosa contro natura”.

