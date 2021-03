Striscia la Notizia, Gerry Scotti si commuove con Michelle Hunziker: "Grazie per le belle parole"

29 marzo 2021 a

Dietro al bancone di Striscia la Notizia torna la storica coppia formata da Gerry Scotti e Michelle Hunziker. I due conduttori tornano al timone del tg satirico di Canale 5 dopo un po’ di tempo. Nelle settimane precedenti, infatti, Scotti ha condotto il programma insieme alla conduttrice radiofonica Francesca Manzini. Adesso Gerry è pronto a riabbracciare la collega e amica con la quale ha condiviso molte esperienze nel mondo dello spettacolo.

Scotti e la Hunziker lavorano in coppia da tempo e insieme hanno presentato programmi come Paperissima e Striscia appunto. Prima di entrare nel vivo della puntata di questa sera, Gerry Scotti ha voluto ringraziare Michelle per le belle parole utilizzate nei suoi confronti nel salotto di Silvia Toffanin lo scorso sabato: ”Grazie per le belle parole a Verissimo”, ha detto commosso.

Gerry Scotti, intanto, ha lasciato il posto nel pre-serale di Canale 5 al collega Paolo Bonolis con il suo Avanti un altro. Michelle Hunziker, invece, ha voluto ringraziare Francesca Manzini, che fino a ieri ha condotto Striscia insieme a Gerry: “Ciao Manza, hai fatto un bel lavoro”: questo il congedo della modella svizzera. Gerry e Michelle, poi, hanno accolto il cagnolino che terrà loro compagnia nelle prossime puntate fino a fine stagione. Si tratta di un randagio che ha subito attirato l’attenzione della famiglia di Striscia.

