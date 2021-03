Striscia la Notizia, Fabio Fazio umiliato da Luciana Littizzetto: "Mezzocu***, sai cosa vogliono darti?"

30 marzo 2021 a

a

a

Siamo a Striscia la Notizia, la puntata è quella trasmessa su Canale 5 lunedì 29 marzo. Dietro al bancone, per la prima volta nel corso di questa edizione, Gerry Scotti e Michelle Hunziker, con quest'ultima appena subentrata alla conduzione a Francesca Manzini. Insomma, si ricompone una delle più storiche coppie del tg satirico di Antonio Ricci. E i due propongono una delle rubriche altrettanto storiche, ossia "I nuovi mostri", tutta dedicata al meglio del peggio che si è visto nel corso della settimana televisiva.

"Posseduta da Satana". Orrore contro Michelle Hunziker, il punto più basso: "Come le streghe nel Medioevo"

Terza piazza del poco ambito podio per uno dei bersagli preferiti de I nuovi mostri, ossia Barbara D'Urso. Carmelita finisce nel mirino per il saluto a Regan, il figlio di Paul Gascoigne, nel corso di Live-Non è la D'Urso. Un saluto... peculiare: "Saltuame a sorreta", il napoletano stretto, con il quale il figlio di Gascoiogne, l'ex calciatore "prestato" all'Isola dei Famosi, dimostra di non avere tutta quella confidenza.

Seconda piazza per Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno in "una gag un po' spinta", per dirla con le parole della Hunziker. Ed ecco che la mitica Antonella crolla dall'altalena in diretta televisiva, mentre un finto Dante Alighieri alle sue spalle rimane assolutamente spiazzato dal tonfo della padrona na di casa.

Prima piazza, infine, per Luciana Littizzetto a Che tempo che fa alle prese con nomi di città un po' particolari. "Cazz*** in provincia di Treviso, poi Chiappona". E ancora: "Mezzocu***, che piace anche molto: tra l'altro vogliono farti cittadino onorario", piove il brutale sfottò della Littizzetto contro Fabio Fazio. "In provincia di Livorno abbiamo Cala le Brache. Per finire il trittico erotico: Scopello, Scopa e Scopetta, provincia di Vercelli", conclude la comica torinese. "Una lezione di geografia che passerà alla storia", conclude con ironia Gerry Scotti.

Striscia, I Nuovi Mostri: clicca qui per vedere il servizio

"Perché le abbiamo ritirate dal commercio". Striscia, lo scandalo delle mascherine anti-Covid

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.