Isola dei Famosi, Ilary Blasi sconvolge gli equilibri: "Chi è pronto a sbarcare", terremoto in Honduras

L’Isola dei Famosi è pronta a mischiare ulteriormente le carte in tavola, facendo sbarcare altri due naufraghi in Honduras. Dopo l’approdo di Andrea Cerioli, nella puntata di giovedì 1 aprile sono attese altre sorprese: si tratta di Beatrice Marchetti e Isolde Kostner, che secondo i sempre ben informati di TvBlog saranno i prossimi due concorrenti del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. La prima è una bellissima modella di Brescia, mentre la seconda è una campionessa di sci di origini trentine.

Inizialmente erano circolate delle voci secondo cui la Kostner in procinto di sbarcare all’Isola fosse la più famosa Carolina, ma sono state smentite dalle ultime indiscrezioni che hanno tirato fuori nome e cognome delle due nuove naufraghe. Tra l’altro la Marchetti, oltre a essere una modella che ha posato per riviste di moda prestigiose, è apparsa anche in numerose pubblicità e soprattutto sul grande schermo, nel film “Loro” di Paolo Sorrentino.

La Kostner è invece conosciuta per i suoi grandi successi sportivi: può vantare la bellezza di quindici titoli mondiali vinti. Questa per lei sarà la seconda esperienza televisiva, dopo quella di tanti anni fa in Rai con Notti sul ghiaccio, un talent show di pattinaggio sul ghiaccio che l’ha vista arrivare al terzo posto. Oltre ai nuovi ingressi, nella puntata del primo aprile avverrà una nuova eliminazione: in nomination ci sono Miryea Stabile e Awed.

