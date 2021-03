Striscia la Notizia, la bordata di Antonio Cassano: "La serie su Totti?", demolita con una frase

31 marzo 2021 a

Striscia la Notizia ha consegnato tramite Valerio Staffelli il tapiro d’oro ad Antonio Cassano. L’ennesimo, visto che l’ex fantasista barese è terzo nella classifica di tutti i tempi dei tapiri: un riconoscimento che non sarà come un Pallone d’Oro, ma varrà comunque qualcosa. Stavolta Cassano ha ricevuto la visita dell’inviato di Striscia perché ha criticato la serie tv su Francesco Totti, Speravo de morì prima. “Non sono affatto d’accordo su come mi hanno fatto apparire”, ha dichiarato ai microfoni di Canale 5.

“Mi hanno dato troppo dell’invadente - ha aggiunto - io sono un pazzo scatenato fuori di casa, però quando ero da Francesco mi sono sempre comportato bene e ringrazio sempre i suoi genitori. Mi fanno passare come un invadente, è venuta fuori qualcosa che a me è piaciuta poco. In casa di Francesco non mi sono mai permesso di fare nulla, poi fuori facevo il disastro”. Cassano ha avuto parecchio da ridire anche sull’attore che lo interpreta: “Parla al contrario di come faccio io, poi non mi assomiglia. Io non sarò bello ma lui è peggio di me”, ha dichiarato ridendo.

“I primi cinque-sei mesi Francesco era single e uscivamo sempre dalla notte alla mattina - ha continuato Cassano - poi quando si è fidanzato mi ha lasciato solo a fare disastri. Ma insieme prima delle 7 del mattino non ci ritiravamo mai, delle volte andavamo direttamente a Trigoria. Poi ora l’età si fa sentire, oggi a mezzanotte se tutto va bene mi addormento sul divano”. Insomma, anche se la serie non gli è piaciuta molto, Cassano ha conservato la solita ironia.

