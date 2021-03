Isola dei Famosi, "appena lo ha visto". Ormone fuori controllo per Fariba, raid da censura: la moglie di lui che dice?

31 marzo 2021 a

All'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, tiene banco l'ormone di Fariba Tehrani, la madre di Giulia Salemi. Proprio come la figlia, infatti, è a caccia di un'anima gemella al reality. E avrebbe anche individuato il suo obiettivo: Brando Giorgi.

L'indiscrezione arriva da Marco Maddaloni, che ha vissuto una settimana in Honduras insieme all'iraniana e al cromatologo Ubaldo Lanzo. A Casa Chi di Alfonso Signorini il judoka ha affermato che Fariba è in cerca di un uomo che possa cambiarle la vita. E a quanto pare la Tehrani è stata già colpita dal naufrago: "Fariba mi ha svelato che vuole trovare l’amore sull’Isola… Appena ha visto Brando si è ringalluzzita", ha affermato Maddaloni.

Difficile, però, raggiungere l'obiettivo: Giorgi, ex attore di Vivere e Centovetrine, è felicemente sposato e da parecchi anni con Daniela Battizocco. E chissà che pensa quest'ultima, alla quale queste indiscrezioni saranno per certo giunte all'orecchio.

Per chi non lo ricordasse, Giulia Salemi nell'ultima edizione del Grande Fratello Vip ha iniziato una focosa storia con Pierpaolo Pretelli, che prima aveva perso la testa per Elisabetta Gregoraci. In una precedente partecipazione al GfVip, sempre la Salemi iniziò una storia con Francesco Monte. Casa galeotta, insomma. E l'Isola? Staremo a vedere...

