Storie Italiane, "mi viene da piangere". Eleonora Daniele, toccante crollo in tv: la notizia orribile

Una storia piena di dolore, quella raccontata a Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele in onda su Rai 1. La conduttrice ha dato voce alle mamme di Foggia, popolarissime tra il pubblico della rete ammiraglia di Viale Mazzini, impegnate in una lunghissima battaglia per ottenere una casa. E a Storie Italiane sono stati raccontati gli ultimi sviluppi della vicenda.

Una delle madri ha infatti raccontato: "A Natale abbiamo ricevuto il panettone e lo spumante. A Pasqua, invece, è arrivata la notizia dello sfratto!". Una testimonianza che ha toccato dritto al cuore la conduttrice, che si è sfogata con gli occhi umidi: "Mi viene da piangere". E ancora, la Daniele ha sbottato: "Non si può trascorrere una Pasqua serena nella loro situazione. Una soluzione se la si vuole trovare la si può trovare!, ha rincarato.

Tra gli ospiti che sono intervenuti sulla vicenda delle mamme di Foggia, anche Giovanni Terzi, che ha sottolineato come il sindaco è stato costretto a procedere con lo sfratto, poiché lo stabile nel quale vivono le famiglie è stato giudicato pericolante.

Dunque, la Daniele si è spesa in un nuovo appello per le signore: "Sono un esercito in trincea queste donne", ha premesso. E ancora: "Ci sono anche tanti minori in queste famiglie", ha rimarcato. Rosanna Lambertucci, ospite in studio, si è complimentata con la Daniele: "Fai benissimo a seguire questa vicenda tutti i giorni", ha tagliato corto.

