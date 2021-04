Barbara Palombelli, l'indiscrezione: cosa c'è dietro il cambio di conduzione dello Speciale Stasera Italia

03 aprile 2021 a

A Mediaset in questi ultimi giorni c'è un grande movimento. Come riporta il Tempo, lo Speciale di Stasera Italia, in onda tutti i mercoledì su Rete4, sarà d'ora in poi condotto da Beppe Brindisi. Ad annunciare la staffetta era stata la stessa Barbara Palombelli in diretta. Pare che la conduttrice avesse infatti, tramite il suo agente Lucio Presta, manifestato il desiderio di rallentare un po' i ritmi di lavoro. Perché tra la conduzione di Forum e il prime time, sono in effetti centinaia le ore trascorse in video dalla giornalista. "L'azienda ci aveva chiesto quattro puntate, noi ne abbiamo fatte ben più di 30", ha detto la Palombelli.

A questo punto per Beppe Brindisi si offre una grande opportunità di riprendersi Stasera Italia che fino a poco tempo fa conduceva durante il weekend, anche perché il giornalista del Tg4 è molto stimato dalla direzione. In ogni caso pare che le ruggini tra l'agente Lucio Presta e l'azienda non c'entrano nulla con l'avvicendamento alla conduzione del programma di Rete 4.

Questo è quanto si dice ufficialmente. In realtà le ultime parole dell'agente dei vip, riporta sempre il Tempo, potrebbero averne accelerato la scelta. E sempre a proposito di nuovi programmi a Mediaset, si mormora che a breve potrebbe partire su Italia 1, in prima serata, un format di tutta cronaca. E attenzione, secondo alcune indiscrezioni rivelate dal quotidiano diretto da Franco Bechis, a condurlo dovrebbe esserci una giornalista donna, già nota al grande pubblico. Non è difficile immaginare chi potrebbe esserci alla conduzione.

