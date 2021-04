Domenica In, Cristiano Malgioglio-choc: "Un miracolato, lo sentivo dentro". A un passo dalla morte: ciò che non aveva mai detto

05 aprile 2021 a

Tempo di confessioni, profonde e dolorose, per Cristiano Malgioglio, che sveste la sua maschera a si racconta come poche volte in precedenza. Il tutto a Domenica In, il programma di Mara Venier della domenica pomeriggio in onda su Rai 1, nella puntata di Pasqua, del 4 aprile. Il cantante e paroliere ha ripercorso la sua carriera, la sua vita, i suoi successi. Senza nascondere alcuni dei momenti più dolori e drammatici.

In particolare, Malgioglio ha spiegato che qualche anno fa aveva scoperto di avere un melanoma e così, grazie all'aiuto dei medici, è riuscito a sconfiggerlo e a riprendersi la sua vita. Dalla Venier, il paroliere ha sottolineato di sentirsi molto fortunato per quello che gli è accaduto. Anzi, ha spiegato chiaro e tondo di sentirsi un miracolato. "Avevo una sofferenza dentro di me - ha premesso -. Non ho fatto chemio, sono stato preso in tempo. Se avete dei nei fatevi controllare, non si scherza", ha rimarcato.

E ancora, Cristiano Malgioglio ha spiegato di aver riscoperto negli anni della malattia la fede e, parimenti, di essersi affidato ciecamente ai medici. Un periodo duro, lungo, tosto, pieno di successi lavorativi che però non è riuscito a godersi del tutto (nel periodo della malattia, ha spigato, stava uscendo il grandissimo successo Mi sono innamorato di tuo marito).

Nel corso della puntata di Domenica In, anche una grandissima sorpresa per Malgioglio: il suo fidanzato, che non incontra da un anno a causa del coroanvirus. Il fidanzato di Malgioglio ha mandato una cartolina al suo compagno direttamente dalla Turchia: "Non vedo l’ora di rivedere il tramonto sul Bosforo insieme a te. Ti aspetto", scriveva. Lacrime per Malgioglio.

