Striscia la notizia, Valeria Fabrizi devastata: "Sembro un neg***o? Soffro". Come la stanno umiliando

Un Tapiro d'oro dolorosissimo. Striscia la notizia "premia" Valeria Fabrizi e la grande attrice, interprete di Suor Costanza di Che Dio ci aiuti 6 non la prende bene. Motivo del contendere? Lo scivolone in odor di "razzismo", almeno secondo i rigidissimi (forse un po' talebani) canoni del politicamente corretto, è avvenuto qualche giorno fa a Da noi a ruota libera, il talk domenicale di Rai1 condotto da Francesca Fialdini, nello spazio successivo a Domenica In.

Tra una battuta e una foto d'epoca, per ripercorrere la sua vita e la sua carriera, la Fabrizi aveva commentato così un suo vecchio scatto in bianco e nero: "Sembro un neg***o". A poca è valsa la correzione immediata, "una ragazza di colore", e il tentativo un po' imbarazzato di sviare l'attenzione della Fialdini. La Fabrizi è stata subito travolta dalle polemiche e dagli insulti: "Amo la gente e sono sempre dalla parte dei deboli - si difende davanti al microfono di Valerio Staffelli, storico inviato del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci -. Ora sto soffrendo, sono delusa dalle cattiverie".

Nessun pentimento per quella parola, solo una spiegazione: "Parlo così, è il mio linguaggio. Quella parola oggi è brutta, ma ai miei tempi si poteva usare". Poi, come per cancellare la gaffe, la sottolineatura. "Sono una persona buona e generosa, ho anche adottato". Per una volta, a Striscia, nessuno spazio per sorrisi né per rabbia. Solo tanta, tanta amarezza.

