Striscia la notizia, "Paolo, 10 tamponi in 3 mesi". Com'è ridotto oggi, Michelle Hunziker sconvolta

Vuoi vedere che c'è Striscia la notizia dietro la decisione di cambiare il nome al vaccino di AstraZeneca? Gerry Scotti e Michelle Hunziker, nell'anteprima della puntata di venerdì sera del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, ci scherzano su. Il siero contestatissimo in Europa e sospeso per qualche giorno a causa dei sospetti su alcuni casi di morte per trombosi cerebrale tra persone da poco vaccinate, si chiamerà VaxZevria (con tanto di bugiardino approvato dall'Ema in cui si fa riferimento, tra le possibili conseguenze, proprio agli isolati casi di trombosi).

La bella e simpatica conduttrice svizzera non resiste a una citazione di una mitica gag del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo: "VaxZevria, figlio di Kmer, della tribù di Istar" e via discorrendo. Più pratico Gerry: "Appena hanno saputo che noi abbiamo chiamato il cane Astra, hanno cambiato il nome. È colpa di Striscia".





Quindi il colpo di scena. "Voglio presentarti un mio amichetto che è un tuo ammiratore e vorrebbe farti un saluto", anticipa Scotti mandando in onda la foto di tal "Paolo, 10 tamponi in 3 mesi". La Hunziker esplode in una fragorosa risata, perché il povero ragazzo mostra delle narici decisamente "dilatate". "Hanno sbagliato misura, hanno sbagliato misura", si lamenta Gerry in dialetto lombardo. A guardare il naso modello aspirapolvere del povero ragazzotto, qualche dubbio viene. Satira o effetti collaterali della campagna vaccinale? Com'è, come non è, a Striscia si riesce a ridere anche in questi tempi molto, molto duri.

